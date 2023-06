Выпускница павлодарского колледжа завоевала «бронзу» на чемпионате «Euroskills-2021»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Выпускница павлодарского колледжа завоевала бронзовую медаль на европейском чемпионате Euroskills Graz- 2021. Дина Афанасьева принимала участие в интеллектуальном соревновании в составе национальной сборной и заняла призовое третье место по направлению «Веб-разработка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Всего в европейском чемпионате в этом году соревновались более четырехсот участников из около трех десятков государств. Первенство проходит раз в два года, в 2021-ом оно прошло в австрийском Граце.

«Ранее я принимала участие в различных соревнованиях международного уровня, и мне помог имеющийся опыт. В нашей стране дают качественные знания, оказывают поддержку учащимся школ, колледжей. Я была нацелена на победу и рада, что у меня это получилось. Очень благодарна своим педагогам, тренерам, которые работали со мной. Это наша общая победа», – сказала победительница EuroSkills Graz -2021 Дина Афанасьева.

Отметим, что Дина является победителем республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan-2019 и членом национальной сборной WorldSkills Kazakhstan. В 2020 году Дина заняла третье призовое место в чемпионатах First Virtual Skill Competition on Web Technologies и Second Virtual Skill Competition on Web Technologies. Также в прошлом году она представила Казахстан в дистанционном чемпионате WorldSkills Eurasia -2020 и завоевала золотую медаль. В январе 2021 года Дина выступила в дистанционном чемпионате «The 1st Unofficial European Web Development Competition -2021» и вновь пополнила копилку Казахстана золотой медалью.

Добавим, что национальная сборная Казахстана выступала по 5 компетенциям: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Веб-разработка» и «Парикмахерское искусство».