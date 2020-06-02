Выпускница НИШ Караганды получила гранты в престижные вузы Азии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды Жания Смагулова получила полный грант на обучение со стипендией в топовые азиатские университеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Среди них Ульсанский национальный университет науки и технологии (UNIST) в Южной Корее и Китайский университет Гонконга.

После долгих раздумий выбор Жании пал на Ульсанский национальный университет науки и технологии. Университет расположен в Ульсане - промышленной столице Южной Кореи. Учебное заведение было основано в 2009 году, но благодаря своим исследованиям за короткое время смогло превратиться в университет мирового класса.

- UNIST - один из лучших университетов в Южной Корее, который ежегодно принимает всего около 40 международных студентов. И для меня большая честь оказаться в их числе. Думаю, что университет даст мне возможность развивать себя всесторонне и создавать новые проекты с креативными и талантливыми студентами, - говорит Жания.

В университете девушка планирует изучать международную экономику и финансы.

- В будущем я хочу продолжать развиваться в этой сфере и внести свой вклад в процветание нашей экономики, - отметила она.