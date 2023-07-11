Выпускница NIS Караганды поступила в Шанхайский университет Цзяотун

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускница NIS Караганды Анна Лазарева поступила в Shanghai Jiao Tong University (SJTU) на Engineering Cluster Program. SJTU является одним из старейших и влиятельных университетов Китая, входит в пятерку лучших вузов страны и в топ-100 университетов мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шанхайский Университет Транспортных Коммуникаций (Цзяотун) имеет солидный преподавательский состав. Более ста известных деятелей науки, включая трех Нобелевских лауреатов, являются научными консультантами университета.

На данный момент число выпускников превысило 100 000 человек, среди которых м-р Jiang Ze-Min, бывший председатель КНР.

«Мне предложили стипендию (First Class Scholarship), которая полностью покрывает обучение, страховку и частично жилье. Обучение будет на английском языке, но изучение китайского является обязательным для всех студентов. Думаю, знание еще одного иностранного языка точно не повредит», – поделилась Анна.

В SJTU Анна планирует изучать механическую инженерию. Одним из преимуществ университета является возможность выбирать специальность не сразу, а после первого или второго курсов.

«Поступить в вуз помогло обучение в NIS. Так, в 11 классе я стала участницей программы FLEX, которую считаю ценным опытом в моей жизни. Также очень благодарна своим родителям. Мама научила английскому языку, без которого сейчас никуда. Папа учил не огорчаться и достигать цель», – добавила Анна.

Поступление Анны стало возможным благодаря сотрудничеству АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» с данным вузом в рамках программы SJTU Global Elite Program. Заявку по номинации подали более 20 учащихся, Анна получила грант первой степени.