Выпускница казахстанского колледжа завоевала «бронзу» образовательного чемпионата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выпускница казахстанского колледжа Дина Афанасьева завоевала бронзовую медаль на мировом чемпионате WorldSkills Competition 2022 Special Edition, передает МИА «Казинформ».

Чемпионат проходил с 9 по 17 октября в городе Коян (Южная Корея). Наша соотечественница добилась такого высокого результата в компетенции «Веб-технологии». И это первая медаль Казахстана на самом престижном соревновании для студентов колледжей со всего мира, написал министр просвещения Асхат Аймагамбетов в Telegram -канале.

В прошлом году, будучи студенткой павлодарского колледжа, Дина уже завоевывала бронзовую медаль на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021 по направлению «Веб-разработка».

«Поздравляю Дину с победой! Ее труд, знания и упорство станут хорошим примером для всех студентов колледжей нашей страны. Также благодарю коллегу, преподавателя столичного колледжа Айжан Зияданову, с блестящим результатом подопечной.

Верю, что впереди Дину ждут новые победы и новые вершины», - говорится в публикации.

В мировом чемпионате WorldSkills Competition 2022 Special Edition принимают участие более 60 стран по 63 основным и по одной демонстрационной компетенции. Национальная сборная Республики Казахстан принимает участие в чемпионате по 30 компетенциям. Соревнования проходят в 16 городах 10 стран и продлятся до 28 ноября.

Фото: t.me/aimagambetov