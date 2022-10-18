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    Выпускница казахстанского колледжа завоевала «бронзу» образовательного чемпионата

    18 Октября 2022, 10:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выпускница казахстанского колледжа Дина Афанасьева завоевала бронзовую медаль на мировом чемпионате WorldSkills Competition 2022 Special Edition, передает МИА «Казинформ».

    Чемпионат проходил с 9 по 17 октября в городе Коян (Южная Корея). Наша соотечественница добилась такого высокого результата в компетенции «Веб-технологии». И это первая медаль Казахстана на самом престижном соревновании для студентов колледжей со всего мира, написал министр просвещения Асхат Аймагамбетов в Telegram -канале.

    В прошлом году, будучи студенткой павлодарского колледжа, Дина уже завоевывала бронзовую медаль на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021 по направлению «Веб-разработка».

    «Поздравляю Дину с победой! Ее труд, знания и упорство станут хорошим примером для всех студентов колледжей нашей страны. Также благодарю коллегу, преподавателя столичного колледжа Айжан Зияданову, с блестящим результатом подопечной.

    Верю, что впереди Дину ждут новые победы и новые вершины», - говорится в публикации.

    В мировом чемпионате WorldSkills Competition 2022 Special Edition принимают участие более 60 стран по 63 основным и по одной демонстрационной компетенции. Национальная сборная Республики Казахстан принимает участие в чемпионате по 30 компетенциям. Соревнования проходят в 16 городах 10 стран и продлятся до 28 ноября.

    Фото: t.me/aimagambetov

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Корея Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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