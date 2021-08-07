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    Выпуск военнослужащих ОАЭ состоялся в Национальном университете обороны

    7 Августа 2021, 23:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялся выпуск военнослужащих Объединенных Арабских Эмиратов, которые прошли обучение на факультете «Институт повышения квалификации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Торжественное мероприятие прошло в аудитории военного искусства Вооруженных Сил ОАЭ, которая была открыта в Национальном университете обороны в октябре 2018 года.

    Продолжительность курсов обучения составила девять месяцев. Сертификаты выпускникам вручил начальник Национального университета обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

    – Впервые выпускниками нашего университета являются военнослужащие Объединенных Арабских Эмиратов. Данные курсы открыли новую страницу взаимодействия двух стран в области военного образования и станут хорошим фундаментом для продолжения обучения в магистратуре и докторантуре нашего университета, – отметил он.

    Обучение организовано в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министерствами обороны Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов, который предусматривает сотрудничество в области военного образования и подготовки кадров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Вузы Армия ОАЭ
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