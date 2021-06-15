Выпуск тканых геосинтетических материалов наладили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся завод по выпуску тканных геосинтетических материалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство тканных геосинтетических материалов в Атырау налажено впервые. Мощность завода - 2 миллиона квадратных метров в год. Основным сырьем для производства будет полипропилен, выпуск которого скоро начнётся в Национальном нефтехимическом технопарке на территории области. Пока сырье завозят из России» ,- рассказал один из учредителей нового предприятия Роман Петров.

По словам заместителя акима области Серика Айдарбекова, создать предприятие позволила Свободная экономическая зона, где у предпринимателей есть льготы по налогам, более дешевая электроэнергия.

После выхода завода на проектную мощность работу здесь получат 75 человек. Тканые геосинтетические материалы широко используется в строительстве дорожного полотна. Благодаря высокой прочности продукции дороги меньше нуждаются в ремонте.