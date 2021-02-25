Выпуск свежей и мороженой рыбы вырос вчетверо в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе текущего года выпуск свежей и мороженой рыбы в Казахстане вырос вчетверо, консервированной — более чем в 5 раз. Основные объёмы производства пришлись на Атыраускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

В январе 2021 года компании РК произвели 7,2 тыс. тонн свежей, охлаждённой или мороженой рыбы — в 4,2 раза больше, чем годом ранее. Производство консервированной и приготовленной иными способами рыбы, а также икры достигло 3,6 тыс. тонн, увеличившись сразу в 5,5 раза за год.

В стоимостном выражении переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков составили 2,1 млрд тенге — сразу на 53,6% больше, чем годом ранее.

85,3% производства консервированной и приготовленной иными способами рыбы, а также икры пришлось на Атыраускую область. Именно этот регион ответственен за значительный рост в секторе: тут производство выросло с 26 тонн сразу до 3,1 тыс. тонн. В регионе работают ТОО «Каспий бекіресі лимитед», Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод, ТОО «Сев Каспий фиш» и прочие.

В целом в Атырауской области в рамках региональной Программы развития рыбного хозяйства к 2030 году запланировано увеличить объём промыслового вылова рыбы с 13 тыс. до 25 тыс. тонн за счёт наращивания морского рыболовства в Каспийском море, а экспорт рыбной продукции — с 6 тыс. до 25 тыс. тонн.

В текущем году в Атырауской области действующие хозяйства планируют вырастить 10 тонн товарной рыбы — на 1,5 тонны больше, чем в 2020 году. К 2030 году показатель планируется увеличить до 15 тыс. тонн.

По итогам одиннадцати месяцев прошлого года казахстанские рыбоводы перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 66,8%, против 46,5% годом ранее.

Доля импорта соответственно сократилась с 53,5% до 33,2%. В страну завезли 42,3 тыс. тонн переработанной рыбы и подобной продукции — на 7,3% больше, чем в предыдущем году.

На внутреннем рынке было реализовано 104,6 тыс. тонн продукции, годовой рост — более чем вдвое.

В январе текущего года на базарах и в магазинах городов страны стоимость скумбрии холодного копчения составила 2,3 тыс. тенге за кг — на 10,6% больше, чем годом ранее. Цена солёной сельди выросла на 12,3%, до 1 тыс. тенге. Шпроты в масле подорожали за год на 14,9%, до 583 тенге за банку весом 240 г.

Дороже всего скумбрия и сельдь обходятся жителям Нур-Султана, шпроты в масле — жителям Атырау. Дешевле всего скумбрия достаётся жителям Кызылорды, солёная сельдь и шпроты в масле — жителям Уральска.