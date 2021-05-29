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    Выпуск штабных офицеров ООН состоялся в Алматы

    29 Мая 2021, 14:49

    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны в Алматы завершился международный сертифицированный курс «Штабные офицеры ООН» (United Nations Staff Officer Course), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Двухнедельное обучение прошли представители Великобритании, Испании, Казахстана, Кыргызстана и Мозамбика.

    Казахстанские инструкторы ознакомили слушателей со структурой, принципами и процедурами ООН, правовыми рамками, регулирующими миротворческую деятельность организации.

    Традиционно в качестве приглашенного докладчика с лекцией по международному гуманитарному праву выступил региональный делегат Международного Комитета Красного Креста по работе с вооруженными силами, региональной антитеррористической структуры ШОС и ОДКБ Винко Мославац.

    Участникам была представлена необходимая информация по основным функциям отделов и служб международных штабов в миссиях ООН.

    На основе смоделированных сценариев проведены штабные тренировки, в ходе которых отработаны вопросы планирования и принятия решений в различных ситуациях.

    Особое внимание уделялось изучению гендерных аспектов миротворчества, поскольку женщины и мужчины по-разному воспринимают конфликты.

    Признание и учет этих различий во всех элементах операций по поддержанию мира считается залогом успеха миротворческих усилий ООН.

    Слушатели курса также изучили кодекс поведения и безопасности человека, в том числе процедуры по повышению осведомленности о COVID-19.

    «Миротворчество ООН требует твердой международной приверженности, и роль Казахстана в этом ценится очень высоко. С 2007 года более 30 женщин и мужчин из Казахстана участвовали в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей в миссиях ООН в Непале, Кот-д'Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане», – отметила Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаела Фриберг-Стори.

    Выступая на официальном закрытии курса, начальник Центра миротворческой подготовки Министерства обороны полковник Бауыржан Нигметуллин поблагодарил слушателей за плодотворную и активную работу, пожелал успехов, выразив надежду, что полученные знания помогут им при выполнении задач в миротворческих миссиях.

    Он также отметил высокий уровень сотрудничества по вопросам миротворческой подготовки, которого удалось достичь с соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста и стран-партнеров.

    Слушателям курсов были вручены международные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в качестве штабных офицеров.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Алматы Силовые структуры
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