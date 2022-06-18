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    Выпуск магистрантов Национального университета обороны состоялся в столице

    18 Июня 2022, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ведущего военного вуза страны прошла на столичной площади защитников Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В этом году Национальный университет обороны окончили 145 офицеров. Обучение слушателей проводилось по девяти специальностям магистратуры на 10 факультетах и 27 кафедрах по программам послевузовского образования.

    Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил дипломы выпускникам факультета академии Генерального штаба Вооруженных сил.

    Обращаясь к офицерам, министр обороны отметил необходимость качественной реализации задач Президента страны адаптировать Вооруженные силы к происходящим изменениям, модернизировать систему управления, обратить повышенное внимание на роботизацию, внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотных систем. Для этого требуется укрепление кадрового потенциала армии.

    «Полученные вами дипломы символизируют не только ваш новый служебный статус, но и подчеркивают тот факт, что ряды казахстанской армии сегодня пополнились профессионально подготовленными и высококвалифицированными офицерами, прошедшими обучение в самом престижном военном учебном заведении страны», – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    Среди выпускников – 10 представителей Республики Таджикистан. Зарубежные офицеры тепло поблагодарили Казахстан за радушный прием и предоставленную возможность получить качественное военное образование.

    «Полученные в стенах университета знания мы направим не только на благо нашей страны, но и для укрепления боевого содружества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал офицер Вооруженных сил Таджикистана майор Боходур Тураев.

    Национальный университет обороны является единственным в Центрально-Азиатском регионе высшим учебным заведением по подготовке военных кадров для стратегического, оперативно-стратегического и оперативно-тактического звеньев по программам магистратуры и докторантуры.

    В университете проходят обучение не только офицеры Вооруженных сил, но и представители других войск и воинских формирований Республики Казахстан, а также военнослужащие стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОДКБ Образование Безопасность Таджикистан Минобороны РК
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