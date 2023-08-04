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    Выпущена новая версия АИС «Платон» 6.0 для автоматизации ВУЗов

    4 Августа 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания «Платонус» в рамках подписанного меморандума с АО «Международный университет информационных технологий» выпустил новую версию АИС «Платон» 6.0, передает МИА «Казинформ».

    Версия 6.0 представляет собой совершенно новый уровень автоматизации деятельности организаций высшего и послевузовского образования. Все улучшения и дополнения функциональных возможностей разработаны совместно с экспертами из Международного университета информационных технологий и учитывают полученную обратную связь от преподавателей, администраторов и обучающихся, чтобы лучше соответствовать их потребностям и обеспечить максимально удобный пользовательский опыт.

    Основные нововведения версии 6.0:

    · Обновленный пользовательский интерфейс: Предлагаем свежий и современный дизайн, который обеспечивает интуитивное и удобное взаимодействие для всех пользователей, независимо от уровня опыта в использовании информационных систем;

    · Расширенные функциональные возможности: Расширяем набор инструментов для управления процессом образования делая доступными для всех ранее лицензионные модули и публичную часть информационной системы;

    · Улучшенная аналитика и отчетность: Предоставляем расширенные аналитические инструменты и улучшенные отчеты, что позволит сотрудникам и преподавателям получать более глубокое понимание эффективности деятельности и успеваемости обучающихся;

    · Интеграции с другими системами: Включаем в обновленную версию преднастроенные интеграции с системой Национального центра тестирования, информационной системой «Учет и мониторинг погашения государственных образовательных и студенческих кредитов, гарантийных обязательств по образовательным кредитам» АО «Финансовый центр», информационной системой «Единая платформа высшего образования» МНВО РК.

    · Мобильное приложение для обучающихся: Внедряем мобильное приложение, которое позволит обучающимся получать доступ к учебным материалам, расписанию, заданиям, журналу и другим важным функциям в любое время и из любой точки мира;

    · Повышенный уровень безопасности: Придерживаясь высоких стандартов безопасности и конфиденциальности данных, мы укрепили меры безопасности для защиты информации, которая хранится и обрабатывается в АИС «Платон».

    Версия 6.0 уже доступна для внедрения в организации высшего и послевузовского образования. Для получения дополнительной информации просим обращаться по номеру +7 (7172) 47 25 25 или по адресу sales@platonus.kz.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Вузы Технологии
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