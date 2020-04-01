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    Выпущена электронная версия «Антологии казахской литературы» на армянском языке

    1 Апреля 2020, 21:28

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОМ – Электронная версия «Антологии казахской литературы» на армянском языке теперь доступна пользователям популярных цифровых устройств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Посольство Казахстана в Армении 1 апреля выпустило электронную версию «Антологии казахской литературы» на армянском языке. Издание доступно для загрузки и чтения на цифровых устройствах во всех популярных форматах: ebup, fb2, mobi, pdf. Набор доступных форматов позволит широкой армяноязычной читательской аудитории ознакомиться со сборником на своих любимых и привычных гаджетах.

    Уникальный сборник «Антология казахской литературы» на армянском языке был подготовлен и издан в конце 2019 года по инициативе Посольства Казахстана в Армении в рамках программы «Рухани жаңғыру». Сборник включает в себя литературные произведения разных жанров казахстанских писателей и поэтов, классиков казахской литературы от XVI до XXI века. Помимо литературных произведений в сборник также включены научные статьи и литературная критика.

    Перевод произведений и издание сборника состоялись при участии Института литературы имени М. Абегяна Национальной Академии наук Армении и Ереванского государственного университета. В подготовке издания приняли участие опытные армянские специалисты художественного перевода.

    В антологию вошли переводы казахских классиков и мэтров литературы – Абая, Шакарима, Магжана Жумабаева, Ильяса Жансугурова, Жамбыла Жабаева и многих других. Всего в сборник вошло более 100 произведений.

    Доступны электронная версия сборника для скачивания на устройства под управлением IOS, Android, а также электронные книги по следующей ссылке.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Культура Армения
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