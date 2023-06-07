Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Выпрыгнул с 8 этажа и разбился житель Костаная

    7 Июня 2023, 20:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костаная выпрыгнул из окна 8 этажа и разбился, передает корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «По факту обнаружения трупа пресс-служба ДП Костанайской области сообщает, что 41-летний житель Костаная, покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 8 этажа дома по улице Фролова»,- сообщили в полиции.,

    В ведомстве отметили, что травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия. Назначены соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия МВД РК Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане