Выпрыгнул с 8 этажа и разбился житель Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костаная выпрыгнул из окна 8 этажа и разбился, передает корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«По факту обнаружения трупа пресс-служба ДП Костанайской области сообщает, что 41-летний житель Костаная, покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 8 этажа дома по улице Фролова»,- сообщили в полиции.,

В ведомстве отметили, что травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия. Назначены соответствующие экспертизы.