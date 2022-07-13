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    Выполнение госпрограмм в Акмолинской области проверил мажилисмен

    13 Июля 2022, 22:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Аскарбек Уйсимбаев в ходе поездки в Акмолинскую область выяснил, какие проблемы актуальны для жителей Сандыктауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В рамках мониторинга реализации Дорожной карты предвыборной программы партии мажилисмен ознакомился с работами по реконструкции стадиона «Урожай» в селе Балкашино.

    Стадион построен в 1982 году и за это время ни разу не ремонтировался. В рамках специального проекта «Ауыл - Ел бесігі» на его реконструкцию выделено 389 млн тенге.

    По словам подрядчиков, сейчас ведутся восстановительные работы. Построены новые зрительские места, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки. Проведен водопровод. Кроме того, ведутся работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории. Примерно через 2-3 недели стадион будет передан в пользование жителей села.

    Ознакомившись с ходом ремонтных работ, депутат Мажилиса акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качества и соблюдения сроков работ.

    В ходе поездки депутат побывал в шести районах области, ознакомился с работой ряда предприятий и социальных учреждений, провел приемы граждан по личным вопросам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Мажилис Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі
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