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    Выплаты вкладчикам ликвидированного Qazaq Banki через банк-агент продлили до конца года

    3 Июля 2020, 15:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вкладчики АО «Qazaq Banki» смогут обратиться в банк-агент за выплатой гарантийного возмещения до 24 декабря 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» приняло решение о продлении срока действие соглашения с банком-агентом в лице ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» еще на полгода.

    Напомним, выплата возмещения вкладчикам АО «Qazaq Banki» через банк-агент производится с 24 декабря 2018 года. В связи с тем, что не все вкладчики обратились за возмещением, срок выплат через банк-агент неоднократно продлевался до 24 июня 2020 года.

    За прошедшие полтора года банк-агент выплатил вкладчикам АО «Qazaq Banki» от имени и за счет средств Фонда возмещение на сумму 20,3 млрд тенге, что составило 99% от общей суммы обязательств. На сегодняшний день остаток обязательств перед вкладчиками АО «Qazaq Banki», которые не обратились за получением гарантийного возмещения, составляет 218 млн тенге. Всего возмещение получил 5 871 вкладчик, что составляет 33% от общего числа вкладчиков банка. В этой связи, Фонд принял решение продлить действие соглашения с Банком-агентом еще на полгода.

    После 24 декабря 2020 года вкладчикам банка необходимо будет обращаться в КФГД напрямую.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

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