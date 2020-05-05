Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Выплаты в 1 млн тенге получают ветераны ВОВ в Казахстане

    5 Мая 2020, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 1 млн тенге в виде Единовременной материальной помощи получают ветераны ВОВ в честь 75-летней годовщины Победы в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство заблаговременно рекомендовало акиматам установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов Великой Отечественной войны практически во всех регионах оказана в размере порядка 1 млн тенге», - сказал Ерлан Аукенов.

    Вице-министр добавил, что кроме того жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплачивается не менее 50 тыс. тенге; женам умерших инвалидов в Великой Отечественной войне и вдовам погибших в период ВОВ, а также труженикам тыла в годы ВОВ не менее 30 тыс. тенге.

    «Выплаты производятся во всех регионах, в семи регионах они уже завершены - это Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская области и города Нур-Султан и Алматы. В остальных регионах продолжаются, и в ближайшие дни будут завершены», - заключил Ерлан Аукенов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский волейболист: Как оставаться лучшим связующим на протяжении 15 лет
    Вторая победа подряд у ФК «Тараз»
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области