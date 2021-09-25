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    Выплаты по рождению ребенка можно оформить вне зависимости от места прописки

    25 Сентября 2021, 16:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, желающие оформить пособия, выплачиваемые в связи с рождением ребенка и его уходу до одного года, теперь могут обращаться в любой ЦОН страны вне зависимости от постоянного места жительства. Ранее наличие постоянной прописки и обращение в ЦОН строго по месту прописки являлось одним из главных критериев для оформления социальных выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительства для граждан».

    «Экстерриториальный принцип позволяет не привязываться только к месту прописки и дает больше свободы передвижения нашим клиентам. Благодаря ему казахстанцы могут оформить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе страны вне зависимости от места нахождения. К концу года мы планируем ввести экстерриториальный принцип и по остальным видам выплат», – сказал заместитель председателя правления «Правительство для граждан» Биржан Жунусов.

    Отметим, что за 8 месяцев 2021 года по пособиям в связи рождением ребенка и его уходу до одного года было оформлено более 300 тыс. госуслуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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