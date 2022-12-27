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    Выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода в РК

    27 Декабря 2022, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены в новом Социальном кодексе, проект которого был представлен на заседании Правительства.

    Кроме того, в проекте Социального кодекса предусматривается развитие национальной системы квалификаций и внедрение системы сертификации. «Они должны снять излишние барьеры, препятствующие трудоустройству молодежи. Отдельные социальные меры будут реализованы уже с 2023 года, хотя кодекс еще будет находиться в Парламенте», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что с начала следующего года выплаты по уходу за ребенком будут продлены с одного года до достижения им полутора лет.

    Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся на 45% от среднемесячного дохода.

    «В целом, предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Социальная поддержка Соцвыплаты Социальный кодекс
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