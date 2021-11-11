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    Выплаты по инвалидности и утрате трудоспособности: процедуру назначения упростили в РК

    11 Ноября 2021, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения упростило процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) упростило получение проактивных услуг «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности» и «Назначение государственного социального пособия по инвалидности» – теперь, чтобы подтвердить оказание этих услуг достаточно 1 SMS-сообщения.

    Ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги.

    Министерством на постоянной основе проводятся работы по улучшению текущих электронных процессов и переводу бумажных форм оказания услуг в электронный и проактивный форматы.

    Как сообщалось ранее, в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: «Назначение социальной выплаты на случай потери работы», «Назначение пособия многодетной семье», «Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца» и «Назначение государственного социального пособия по потере кормильца».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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