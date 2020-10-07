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    Выплаты на жилье установят следователям Антикоррупционной службы

    7 Октября 2020, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно закону о противодействии коррупции будут установлены жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений Антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законом устанавливаются жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции. Решение жилищной проблемы является важным не только в целях обеспечения должной мотивации сотрудников, но и для предупреждения коррупционных рисков. Законом внесены поправки в три Кодекса, семь законов», - рассказал первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов в ходе брифинга в СЦК.

    Первый зампредседателя также добавил что в законе «О противодействии коррупции» и ряде других законов уточняется, что лица, уполномоченные на выполнение госфункций и приравненные к ним лица, не только не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, супругами или свойственниками, но и не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супругов или свойственников.

    «Вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации, на занятие должности в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках», - пояснил О. Бектенов.

    Ранее сообщалось, что Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

    Законом установлен также полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Жилье
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