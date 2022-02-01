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    Выплаты на арендное жилье: новые правила для назначения представило МИИР РК

    1 Февраля 2022, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о новых правилах для назначения выплат на арендное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что 70 тысяч граждан с доходами ниже прожиточного минимума необходимо обеспечить жильем. На сегодня ведомством разработаны правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде, в которых «Отбасы банк» определен оператором.

    Как отметил министр, основные требования, предъявляемые к заявителю:

    1) гражданство Республики Казахстан;

    2) наличие совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума;

    3) подтверждение постановки на очередь в акимате в качестве нуждающегося в жилище;

    4) наличие договора заключенным между собственником жилья и заявителем.

    Для назначения выплат заявитель обращается в банк посредством ЭЦП с приложением:

    1) заявления на назначение выплат;

    2) договора аренды жилья.

    Остальные правоустанавливающие документы будут получены из соответствующих информационных систем.

    «Отбасы банк рассматривает и проверяет предоставленные документы на соответствие и в случае подтверждения зачисляет арендные платежи в течение 10 рабочих дней», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    В целях снижения нагрузки на республиканский бюджет необходимо софинансирование из местных бюджетов в размере 10%. То есть, ежегодно затраты из республиканского бюджета составят – 40 млрд тенге и для местных бюджетов – 10 млрд тенге», - отметил министр.

    Для реализации механизма выплат ведомством составлен пошаговый план действий. Первое, как отметил Каирбек Ускенбаев, разработаны правила с критериями и требованиями, а также предельной стоимости арендной ставки. Второе, необходимо провести уточнения республиканского и местных бюджетов.

    В третьих, «Отбасы банк» должен завершить интеграцию своей системы с информационными системами государственных органов, сказал К. Ускенбаев.

    «Полный запуск программ жилищных выплат планируется в мае этого года», - сообщил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье МИИР РК
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