Выплаты ко Дню Победы получили около двух тысяч атыраусцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау выплаты к Дню Победы получили ветераны войны, участники других боевых действий, труженики тыла, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В канун праздника материальную поддержку получили около двух тысяч атыраусцев. Двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Атырау, оказана материальная помощь по 1 000 000 тенге каждому. Помощь в размере 1 000 000 тенге получил также человек, относящийся к категории узников концлагерей, созданных в период Второй мировой войны фашистами и их союзниками. 45 ветеранам, ковавшим Победу в тылу, вручено по 100 000 тенге. А труженикам тыла, работавшим в годы Великой Отечественной войны, но не отмеченным наградами, а их всего 1874 человека, оказана материальная помощь в размере 30 000 тенге», - сообщает пресс-служба областного управления координации занятости и социальных программ.

В соответствии с Законом «О ветеранах» к этой категории отнесены участники боевых действий в Афганистане, ликвидации последствии аварии на Чернобыльской АЭС, участники военных действии на таджико-афганской территории, международных миротворческих операций в Ираке, урегулирования межэтнических конфликтов в Нагорном Карабахе. Им оказана социальная помощь в размере 100 000 тенге.



