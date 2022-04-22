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    Выплаты ко Дню Победы получат ветераны в Атырауской области

    22 Апреля 2022, 14:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ко Дню Победы единственный оставшийся в живых узник концлагеря получит 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 22 апреля 2022 года в Атырауской области проживают 33 труженика тыла, награжденные медалями и 1423 труженика тыла, работавшие в годы войны.

    Акиматом области планируются выплатить ко Дню Победы 1 млн тенге узнику концлагеря, ветеранам тыла, приравненным к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 100 тыс. тенге, а не награжденным труженикам тыла, работавшим в годы Великой Отечественной войны по 30 тыс. тенге.

    Кроме этого, около 1 тыс. участников боевых действий в Афганистане, на таджикской границе, международных миротворческих операций в Ираке, урегулирования межэтнического конфликта в Азербайджане, ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС получат по 100 тыс. тенге , сообщили в областном акимате.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Социальная поддержка ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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