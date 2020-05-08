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    Выплаты к празднику Победы получили более 6 тысяч ветеранов войны и труда Актюбинской области

    8 Мая 2020, 16:37

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 6 тысяч ветеранов войны и труда региона получили выплаты к празднику Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.

    6795 ветеранам войны и труда, проживающим в регионе, из областного бюджета был выделен 341 млн тенге.

    На сегодня в области в живых осталось 29 ветеранов Великой Отечественной войны, которым было выплачено по 1 млн тенге. 1777 актюбинцам, приравненным к ветеранам войны было выплачено по 100 тысяч тенге, 222 вдовам ветеранов войны по 50 тысяч тенге, 4988 труженикам тыла по 30 тысяч тенге.

    К празднику Победы на дому аким области Ондасын Уразалин поздравил ветеранов ВОВ Николая Пащенко, Нажимедина Аманбаева и Михаила Диденко.

    Глава региона поздравил аксакалов с 75-летием Великой Победы и вручил им поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева, благодарственное письмо от своего имени.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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