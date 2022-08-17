Выплаты из фонда «Всеобуч» уже получили 16 тыс. учащихся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы сумма помощи из фонда «Всеобуч» для школьников из семей категории социально уязвимых слоев населения (СУСН) в текущем году составила 43 тыс. тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На эти цели из местного бюджета выделены 847 млн тенге. Правом на получение материальной помощи в этом году обладают почти 20 тыс. учащихся.

По состоянию на 16 августа средства уже перечислены на карточные счета родителей 16 тыс. учащихся.

За счет спонсоров и меценатов в рамках республиканской акции «Дорога в школу – добро без границ» оказана помощь свыше 1 тыс. детям в виде школьной формы и канцелярских принадлежностей на сумму 17,3 млн тенге.

Акция продолжится до 30 сентября.

Ранее сообщалось , что желающие помочь собраться казахстанским детям в школу могут обратиться в акиматы.



