Выплаты для возмещения затрат на лекарства увеличат для социально уязвимых граждан в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане увеличат социальную помощь на возмещение стоимости лекарств для социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На внеочередной сессии маслихата Астаны VIII созыва рассмотрели вопрос «О внесении изменений в решение маслихата Астаны от 12 декабря 2017 года № 221/25-VI «О Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны».

«Для приведения нормы в соответствие с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии, культуры и праздников» предлагается социальную помощь, оказываемую малообеспеченным гражданам в размере 4 МРП к 1 декабря, перенести на 25 октября – День Республики, в связи с присвоением этому празднику статуса национального. Кроме того, для улучшения качества жизни социально уязвимых слоев населения предлагается увеличить размер социальной помощи, связанной с наступлением трудной жизненной ситуации, на возмещение стоимости лекарственных средств увеличить с 13 МРП, или 44 850 тенге до 20 МРП, или 69 000 тенге», – сказал руководитель Управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб.

Докладчик отметил, что было много обращений граждан по поводу увеличения указанных выплат в адрес управления, а также в адрес депутатов маслихата. Дополнительная потребность в бюджетных средствах составит 18 миллионов тенге в 2023 году.

Депутаты внесли ряд предложений по увеличению суммы, выделяемой на зубопротезирование для пенсионеров, которая в настоящее время составляет 90 тысяч.

Илья Скуб согласился с тем, что данная сумма недостаточна для обеспечения пенсионеров качественными услугами зубопротезирования, но поскольку бюджет управления на текущий год уже утвержден, то предложил рассмотреть вопрос в рамках городского бюджета на 2024 год.

Председатель маслихата Ерлан Каналимов сообщил, что в текущем году бюджетные средства, выделяемые на зубопротезирование для пенсионеров, распределены по всем четырем районам столицы для создания необходимой конкуренции. Раньше все средства получала одна компания, которая оказывала услуги всего в двух точках города. Теперь пенсионеры получают услуги в своих районах, для них выделены отдельные зубопротезные кресла.

Ранее сообщалось, что в этом году социальные выплаты получат более 2 млн семей и на это потратят 1,2 трлн тенге.



