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    Выплату вкладчикам АО «Delta Bank» через банк-агент продлили на полгода

    23 Ноября 2020, 11:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о продлении срока действия соглашения с банком-агентом, осуществляющим выплату гарантийного возмещения вкладчикам АО «Delta Bank» до 23 мая 2021 года включительно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение с АО «Банк ЦентрКредит» уже подписано.

    Отметим, что выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «Delta Bank» через банк-агент производится с 17 мая 2018 года, и за более чем два года вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 102,3 млн тенге, что составляет 51% от общей суммы обязательств фонда. Возмещение получили 327 вкладчиков, что составляет 12% от их общего числа.

    После завершения установленного срока выплат через банк-агент вкладчики АО «Delta Bank» смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД, а именно в его подразделения в городах Алматы и Нур-Султане. Вкладчики, проживающие в других регионах, могут направлять свои заявления на выплату и нотариально заверенные документы по почте.

    Поскольку это сопряжено с дополнительными расходами для вкладчиков, КФГД настоятельно рекомендует обратиться за выплатой гарантийного возмещения в отделения банка-агента.

    Напомним, что банк-агент выплачивает возмещение по счетам, карточкам и депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер гарантии составляет:

    - не более 10 млн тенге – по средствам в национальной валюте,

    - не более 5 млн тенге – по средствам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка).

    АО «Delta Bank» был принудительно ликвидирован по решению суда в 2018 году.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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