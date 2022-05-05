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    Выплату в миллион тенге получат 35 костанайских ветеранов ВОВ

    5 Мая 2022, 21:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухумбетов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в областном центре. В регионе 35 ветеранов, каждый из них получил выплату в миллион тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии 9 Мая глава региона А. Мухамбетов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Касымхана Алдабергеновича Алдабергенова, Михаила Ивановича Подолякова, Дмитрия Яковлевича Брусника.

    «На сегодня в Костанайской области проживают 35 ветеранов Великой Отечественной войны. Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества. К праздничной дате каждому из них выплачена единовременная социальная выплата в размере 1 млн тенге»,- сообщил в Instagram аким области

    В этом году также увеличена сумма выплат остальным категориям, приравненным к ветеранам войны.

    Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня Победы в Костанае стартовала традиционная акция «Фронтовые бригады». Местные артисты 5-7 мая будут выезжать по адресам ветеранов и в их дворах разворачивать концерты, исполняя песни военных лет.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы Общество
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