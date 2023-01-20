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Выписка Нурсултана Назарбаева ожидается в ближайшее время - Юрия Пя

20 Января 2023, 16:12
Выписка Нурсултана Назарбаева ожидается в ближайшее время - Юрия Пя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор по хирургии НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрия Пя сообщил, что выписка Нурсултана Назарбаева ожидается в ближайшее время. Он также уточнил, что ему провели лечебно-диагностическую процедуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выписка ожидается в ближайшее время. Это решение будет принято коллегиально, совместно всей командой, которая участвовала в этой процедуре», - заявил журналистам Юрия Пя.

По словам врача, процедура длилась около 2,5 часов. Он уточнил, что Нурсултану Назарбаеву провели не операцию, а лечебно-диагностическую процедуру.

«Это не операция, не процедура. В обществе иногда путают понятия «процедура» и «операция». Была проведена лечебно-диагностическая процедура. Операция - когда открывается грудная клетка или брюшная полость, а когда делается процедура через минимальные доступы, это уже не входит в категорию операции в международной номенклатуре», - уточнил Юрий Пя.

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что

Первый Президент перенес операцию на сердце. Позже Юрия Пя сообщил, как себя чувствует Нурсултан Назарбаев.


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