Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Выписка Нурсултана Назарбаева ожидается в ближайшее время - Юрий Пя

    20 Января 2023, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор по хирургии НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя сообщил, что выписка Нурсултана Назарбаева ожидается в ближайшее время. Он также уточнил, что ему провели лечебно-диагностическую процедуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выписка ожидается в ближайшее время. Это решение будет принято коллегиально, совместно всей командой, которая участвовала в этой процедуре», - заявил журналистам Юрий Пя.

    По словам врача, процедура длилась около 2,5 часов. Он уточнил, что Нурсултану Назарбаеву провели не операцию, а лечебно-диагностическую процедуру.

    «Это не операция, не процедура. В обществе иногда путают понятия «процедура» и «операция». Была проведена лечебно-диагностическая процедура. Операция - когда открывается грудная клетка или брюшная полость, а когда делается процедура через минимальные доступы, это уже не входит в категорию операции в международной номенклатуре», - уточнил Юрий Пя.

    Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что

    Первый Президент перенес операцию на сердце. Позже Юрий Пя сообщил, как себя чувствует Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нурсултан Назарбаев угостил пловом – информацию из соцсетей прокомментировал Юрий Пя
    Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно
    Как себя чувствует Нурсултан Назарбаев после операции, рассказал кардиохирург Юрий Пя
    Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
    Популярное
    1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
    2 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
    3 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
    4 Чем отличаются выборы в Мажилис в 2023 году
    5 Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане
    Новости партнеров