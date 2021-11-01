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    Выпавший из окна в Шымкенте пятилетний ребенок жив

    1 Ноября 2021, 19:26

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Информацию по упавшему из окна мальчику в Шымкенте прокомментировала группа по связям с общественностью Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в ДЧС Шымкента сообщили, что пятилетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа. В информации отмечается, что ребенок жив.

    «Ребенок, упавший с четвертого этажа 5-этажного жилого дома по улице Гагарина Абайского района, был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В больнице ребенку сделали экстренную операцию и в настоящее время перевели в палату», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что специалисты по ЧС поддерживали связь с родителями и информируют, что состояние ребенка удовлетворительное.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Шымкент Общество МЧС ДЧС
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