Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции

МАЛАТЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Со дня двух разрушительных землетрясений с эпицентрами в турецкой провинции Кахраманмараш, унесших жизни десятков тысяч граждан Турции, прошло 12 дней. Отряды спасатели, медиков, сами выжившие рассказывают об удивительных случаях спасения из-под завалов, которые иначе, как чудом, назвать нельзя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Так, в провинции Малатья на востоке Турции спасение семьи стало возможно, благодаря воле случая. В момент землетрясения от силы толчка из окна квартиры на улицу вылетел мобильный телефон, который впоследствии подобрал прохожий и содействовал спасению людей из под-завалов.

Случай произошел в квартале Ниязи Мысри. Иностранец, находившийся рядом с руинами, заметил телефон, на который в это время поступил звонок от родственников находящейся под завалами семьи. Мужчина сообщил о разрушении здания, благодаря чему те оперативно приехали на место и спасли близких.

Ильхами Экин рассказал «Анадолу», что после землетрясения остался под завалами вместе с супругой Сонгуль, дочерями Тубой и Суна, а также сыном Мухаммедом.

Мобильный телефон мужчины во время землетрясения лежал на подоконнике и под силой толчка его выбросило на улицу.

Ильхами Экин говорит, что семья чувствовала отчаяние под завалами, жизнь им спас счастливый случай, иностранец случайно увидел телефон и ответил на звонок родственников. «Мы жили на третьей этаже. 18-летний сын погиб. Он мечтал стать военным. Не дай Бог никому такого горя. Пусть всевышний поможет каждому, кто остался под завалами», - отметил он.

Жителя Малатьи, его супругу и дочерей спасли из-под завалов первыми. «Мы все были ранены. Дочь и супругу выписали, вторая дочь и я все еще проходим лечение. На левой ноге переломы. Прооперировали, сейчас чувствую себя хорошо»​​​​​​​,- рассказал он.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 38 тысяч человек.

Фото: aa.com.tr



