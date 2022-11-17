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    Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

    17 Ноября 2022, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, накануне в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек. Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Пожар начался в квартире на 11-м этаже многоэтажки. Сотрудник пожарной службы Аскар Забикулин спустился по спасательной веревке с 12 на 11 этаж, чтобы проникнуть в квартиру через окно. Для этого ему пришлось снять боевку, в камуфляже он прошел через горящие комнаты, нашел бабушку 80 лет и ее 22-летнюю внучку и вынес их из огня. Он также успел забежать в соседнюю квартиру и спасти 10-летнего ребенка, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

    Аскар Забикулин в том пожаре спас жизни нескольких человек, однако сам получил серьезные травмы и находится в крайне тяжелом состоянии. У огнеборца диагностировали ожоги лица, спины, живота, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, ожоговый шок. Степень поражения – 80%. Сейчас его подключили к аппарату ИВЛ.


    Фото: gov.kz
    Астана Здравоохранение МЧС Пожар Спасение
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