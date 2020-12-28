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    Вынесен приговор сельскому акиму Актюбинской области за присвоение 12 млн тенге

    28 Декабря 2020, 11:08

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено уголовное дело по факту мошеничества, со стороны акима сельского округа Мугалжарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Актюбинским филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» был предоставлен кредит владельцу крестьянского хозяйства на общую сумму 11 840 000 тенге для приобретения 40 голов лошадей по программе «Кулан», которые так и не дошли до владельца крестьяского хозяйства.

    Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области, аким сельского округа признан виновным по статье 190 ч.4 УК РК (мошеничество в особо крупном размере), за использование подложных документов и расписки с целью присвоения и растраты указанных денежных средств в собственных нуждах, где судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Судебный процесс Регионы Казахстана
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