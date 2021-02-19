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    Вынесен приговор продавцам синтетических наркотиков в Акмолинской области

    19 Февраля 2021, 03:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К 12 и 10 годам лишения свободы приговорены судом жители Кокшетау, занимавшиеся незаконным сбытом наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В июле 2020 года сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области получили информацию о том, что наркозависимый житель Кокшетау причастен к реализации запрещенных веществ на территории областного центра.

    «В ходе проведенного комплекса мероприятий наркополицейскими было установлено, что к незаконному обороту синтетических наркотиков причастна 29-летняя жительница Кокшетау, являющаяся приятельницей мужчины. После сбора доказательной базы причастности парня и девушки к незаконному обороту наркотиков было произведено их задержание. При этом было изъято более 45 грамм синтетического наркотика a-PVP, а это примерно 540 разовых доз», - напомнили в ведомстве.

    Приговором специализированного суда по уголовным делам Акмолинской области парень с девушкой признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК (незаконный сбыт наркотических средств).

    Изучив материалы уголовного дела, судья назначил парню 12 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, а девушке 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс Регионы Казахстана
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