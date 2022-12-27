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    Вынесен приговор по махинациям с землей в Алматинской области

    27 Декабря 2022, 05:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Карасайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, обвиняемых в растрате и хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере и подделке официальных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда Алматинской области.

    Как было установлено судом, Казахскому национальному женскому педагогическому университету на праве постоянного землепользования предоставлен земельный участок площадью 9 га в селе Кемертоған Карасайского района Алматинской области. В 2018 году подсудимая, являясь ректором университета, на должность советника назначила своего родного брата. В марте 2018 года у них возник преступный умысел, направленный на незаконное отчуждение принадлежащего университету земельного участка.

    В конце марта 2018 года брат ректора обратился к руководителю отдела земельного кадастра и недвижимости, который в свою очередь посвятил в преступный план своего заместителя, а также специалиста.

    «Действуя группой лиц по предварительному сговору, подсудимые - руководитель отдела земельного кадастра и недвижимости, его заместитель и специалист отдела - использовали готовое постановление акимата Карасайского района, приложив к нему заведомо поддельную экспликацию (списка) с данными физических лиц, на которых будут оформлены будущие незаконно сегментированные земельные участки по 6 – 12 соток», - сообщили в пресс-службе Карасайского районного суда.

    Затем без фактического обращения физических лиц они провели землеустроительные работы по земельному участку и изготовили 110 землеустроительных проектов, осуществив раздел земельного участка по фиктивным землеустроительным проектам.

    В результате, сегментированные земельные участки по 0,06 – 0,12 га незаконно оформлены на 74 физических лиц, на имя которых выданы акты на 110 земельных участков с регистрацией на них права частной собственности.

    Начиная с ноября 2018 года земельные участки с помощью маклеров проданы добросовестным покупателям, полученный доход распределен подсудимыми, тем самым причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 95 544 000 тенге.

    Суд признал всех пятерых подсудимых виновными по всем пунктам обвинения и окончательно назначил каждому из них по 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и организациях.

    При этом, с учетом того, что двое подсудимых - заместитель главы отдела земельного кадастра и недвижимости и специалист отдела - вину свою признали полностью, подтвердив тем самым причастность остальных подсудимых, в содеянном раскаялись, причиненный ущерб возместили полностью, а также принимая во внимание их подчиненную руководителю роль при совершении преступления, суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и организациях.

    Приговор суда не вступил в законную силу.
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