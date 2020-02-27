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    Вынесен приговор по делу об изнасиловании в Актобе

    27 Февраля 2020, 14:28

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в суде №2 города Актобе был вынесен приговор по делу об изнасиловании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно материалам дела, подсудимый, 30-летний охранник ночного клуба Арман М., был признан виновным в изнасиловании актюбинки, с которой они познакомились через Instagram. Они общались, но однажды мужчина приехал к ней ночью, вызвал из дома и изнасиловал в машине.

    Дело было рассмотрено в закрытом уголовном процессе.

    «Обвиняемый признан виновным по части первой статьи «Изнасилование» УК РК и ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Время, когда он находился под арестом с 3 ноября 2019 года, зачесть из расчета один день равен 1,5 дню. Иск потерпевшей признать частично в сумме двух млн тенге», - отметила судья Алима Адилова.

    Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции в течение 15 дней.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс
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