Вынесен приговор по делу об изнасиловании девочки в Сатпаеве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области судом присяжных вынесен вердикт по делу об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью девочки в Сатпаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области, подсудимые обвиняются по ст. 120 ч. 4, ст. 121 ч. 4, ст. 106 ч. 2 п. 3, 5, 11 УК РК. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Суду преданы супруги Пр. и П. по указанному выше обвинению.

«23 июля 2020 года Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде своего дома встретил малолетнюю потерпевшую, схватил и занес в свою квартиру. Затем, Г. позвал соседа Пр., предложил совершить насилие, последний согласился. Затем они позвали супругу Пр. ‒ подсудимую П., ‒ которая, зная о преступных намерениях, ввела ребенку инъекцию неустановленного вещества. Девочка начала терять сознание. После чего Г. и Пр. совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера малолетней. Согласно заключению экспертизы психическому здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. По результатам голосования суд присяжных признал Пр. и П. виновными по всем статьям обвинения. Отягчающим обстоятельством в действиях Пр. признано совершение преступлении в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств не установлено. С учетом изложенного, Пр. назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности. При этом первые 5 лет срока подлежит отбытию в учреждении полной безопасности», - сообщили в пресс-службе суда.

Что же касается второй обвиняемой, так как Закон запрещает назначать женщинам пожизненное лишение свободы (ст. 46 УК), подсудимой П. по совокупности преступлений окончательно назначено 22 года лишения свободы, с пожизненным лишением права заниматься и занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, один из подозреваемых покончил жизнь самоубийством в период следствия. Дело в его отношении прекращено следователем в связи с его смертью и судом не рассматривалось.