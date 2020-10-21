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    Вынесен приговор по делу о возгорании кабельных линий на подстанции «Левобережная»

    21 Октября 2020, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вынесен обвинительный приговор по делу о возгорании кабельных линий на подстанции «Левобережная», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда №2 Есильского района города Нур-Султан.

    21 октября 2020 года районным судом №2 Есильского района г.Нур-Султан вынесен обвинительный приговор по делу о возгорании кабельных линий на подстанции «Левобережная».

    «Установлено, что руководители проекта Мусабаев Б.А., Джумагулов Ж.К., руководители подрядной организации Еденбаев М.Б., Сасбухаев Б.У. допустили грубые нарушения строительно-монтажных норм. Были отклонения от проекта, сам проект составлен с ошибками, при строительстве использовались горючие полиэтиленовые трубы. Морошан В.Г. и Мухамедалин Х.А., ответственные за авторский и технический надзор, подписали акты освидетельствования скрытых работ», - говорится в сообщении суда.

    10 ноября 2019 года произошло возгорание, что привело к отключению электричества на территории левого берега столицы. Ущерб составил более 68 млн. тенге. Вина подсудимых доказана выводами экспертиз.

    Прокурор в ходе процесса отказался от обвинения в нарушении требований пожарной безопасности. По остальному обвинению просил назначить различные сроки лишения свободы.

    Подсудимые вину не признали. Ущерб не возмещен.

    Судом Мусабаев, Джумагулов, Еденбаев, Сасбухаев признаны виновными в недоброкачественном строительстве (ч.2 ст.278 УК). Все четверо приговорены к двум годам лишения свободы. Мухамедалин, Морошан осуждены за ненадлежащее выполнение инжиниринговых услуг к двум годам лишения свободы (ч.1 ст. 280 УК).

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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