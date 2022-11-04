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    Вынесен приговор мужчине за смерть соседей после дезинсекции в Актау

    4 Ноября 2022, 17:54

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауский суд огласил приговор по делу об отравлении жильцов в результате дезинсекции. Погибли девочка-подросток и ее мать. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Мужчину обвиняли по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

    «Согласно материалам уголовного дела, мужчина предложил услугу по дезинсекции от насекомых своей знакомой, обработал ее квартиру опасным для жизни ядом первой категории «Квикфос», который запрещен к применению на территории Республики Казахстан. В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ «алюминий фосфид». Жильцы соседней квартиры, девочка-подросток и ее мать отравились и погибли», - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

    По приговору суда мужчину осудили на 5 лет.
    Происшествия Мангистауская область Судебный процесс Регионы Актау
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