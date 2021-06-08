Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Вынесен приговор карагандинцу, нанесшему девушке 20 ножевых ранений

    8 Июня 2021, 21:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области вынесли приговор мужчине, который нанес своей бывшей девушке 20 ударов ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уголовное дело в отношении 23-летнего карагандинца, который обвиняется в покушении на убийство, рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Подсудимый отрицал свою вину, утверждая, что он не намеревался убивать бывшую девушку. Адвокат подсудимого просил суд переквалифицировать статью.

    Однако судья Бекзат Шалгимбаев, изучив все материалы, собранные по делу, и заслушав всех участников процесса, приговорил подсудимого к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Подсудимый и его защитник уже подали апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд.

    Напомним, в октябре прошлого года. 23-летний мужчина нанес 20 ножевых ранений своей бывшей возлюбленной, и скрылся с места преступления. Спустя месяц стражи порядка задержали его.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Суды Происшествия Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта