Вынесен приговор экс-директору филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-директора филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Павлодарская дистанция электроснабжения» Ибраева Р.О. по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области.

«Он на системной основе, с июня по август 2020 года, в корыстных целях получил от начальников подведомственных ему подразделений дизельное топливо в количестве 6,5 тысяч литров общей стоимостью 1,2 млн тенге. Он обналичил их, а денежные средства использовал в личных целях», - сообщили в пресс-службе департамента.

28 декабря по приговору суда Ибраев Р.О. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.361 ч.1 УК РК), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи МРП.