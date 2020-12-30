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    Вынесен приговор экс-директору филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»

    30 Декабря 2020, 11:52

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-директора филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Павлодарская дистанция электроснабжения» Ибраева Р.О. по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области.

    «Он на системной основе, с июня по август 2020 года, в корыстных целях получил от начальников подведомственных ему подразделений дизельное топливо в количестве 6,5 тысяч литров общей стоимостью 1,2 млн тенге. Он обналичил их, а денежные средства использовал в личных целях», - сообщили в пресс-службе департамента.

    28 декабря по приговору суда Ибраев Р.О. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.361 ч.1 УК РК), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи МРП.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Павлодарская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Судебный процесс Регионы Казахстана
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