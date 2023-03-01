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    Вымогателя задержали в Акмолинской области

    1 Марта 2023, 10:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области сотрудниками УБОП пресечена преступная деятельность жителя Бурабайского района, систематически вымогавшего деньги у молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Для сбора доказательной базы и задержания фигуранта с поличным, сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе специальные. Так, оперативниками задержан ранее судимый житель Бурабайского района, который пользуясь авторитетом среди молодежи, путем шантажа и физических угроз, вымогал денежные средства. 25-летний акмолинец вынуждал потерпевших оформить онлайн-кредиты через мобильные приложения, а затем забирал деньги. Суммы ущерба варьируются от 250 тысяч тенге до 1,4 млн тенге.

    На сегодняшний день известно о четырех подобных фактах в городах Щучинск и Кокшетау, потерпевшие уже дали показания. Среди них также есть индивидуальный предприниматель из областного центра, у которого фигурант угрозами забрал 1,4 млн тенге.

    В настоящее время в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РК «Вымогательство» сотрудники УБОП проводят мероприятия по установлению других граждан, пострадавших от преступной деятельности задержанного. На период следствия фигурант задержан и находится под арестом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Криминал
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