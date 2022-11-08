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      Костанайская область

    Вымогательством занимались полицейские в Костанайской области

    8 Ноября 2022, 16:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Денисовском районе Костанайской области выявили факты вымогательства со стороны полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области, выявлены факты вымогательства со стороны полицейских Денисовского района у сельхозтоваропроизводителей.

    В целях недопущения подобных фактов руководством департамента полиции произведена ротация руководящего состава 5 районов области, наложен запрет на проверку и необоснованную остановку сельхозтехники в период уборки урожая.

    Также Антикором пресечены манипуляции с льготным сахаром. В стабфонд возвращено 3 тонны сахара. Наказаны заместитель акима города Костаная, заместитель председателя правления СПК, аким Камыстинского района, уволены менеджер и завсклада СПК, руководитель отдела предпринимательства акимата города Костаная.

    При этом при проверке строящихся дорог антикоррупционной службой приняты меры по предотвращению ущерба на сумму 169,5 млн тенге путем недопущения принятия акиматами некачественных участков дорог.

    По проблеме, связанной с питьевой водой, имело место нерациональное и неравномерное распределение бюджетных средств, несвоевременное и некачественное исполнение работ.

    После вмешательства антикоррупционной службы на отдельных объектах водоснабжения возобновилась работа, приняты меры по устранению недоработок, возвращены необоснованно выплаченные 26 млн тенге, пересмотрены планы строительства водопроводов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Борьба с преступностью
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