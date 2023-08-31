Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана+14 +17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Выловили крупнейшего в истории Миссисипи аллигатора

    31 Августа 2023, 16:30

    ЯЗУ-СИТИ. КАЗИНФОРМ – По данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи группа охотников поймала крупнейшего в истории Миссисипи аллигатора.Четверо жителей штата — Дональд Вудс, Уилл Томас, Джои Кларк и Таннер Уайт — в субботу поймали самца аллигатора весом в 802,5 фунта (364 килограмма) и в длину 14 футов 3 дюйма (4,3 метра) в реке на западе Миссисипи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Таким образом охотники побили рекорд по длине добытого аллигатора. Этот монстр обошел своего предшественника, пойманного в 2017 году, более чем на 2 дюйма, сообщили в ведомстве. Тогда охотники поймали аллигатора длиной в 14 футов 0,75 дюйма и весом в 766,5 фунтов.

    Схватка длилась долгих семь часов. Охотники подцепляли аллигатора по восемь или девять раз, и каждый раз он продолжал срываться. По словам Дональда Вудса, аллигатор сломал почти все их удилища и катушки, прежде чем они смогли его поймать и затащить на лодку, передает New York Post.

    После поимки животного охотники подняли его с помощью вилочного погрузчика и сфотографировались на предприятии Red Antler Processing в городе Язу-Сити в дельте Миссисипи в зоне охоты на аллигаторов.

    Сезон охоты на аллигаторов в Миссисипи открывается в последнюю пятницу августа каждого года. В 2023 году сезон завершится 4 сентября.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия США Мировые новости Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Генконсул США в Алматы поздравила жителей с Днем города
    Пятеро на одного: CA vs USA
    Сыну президента США Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы
    Путешествие на Запад: зачем Токаев летит в США
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков