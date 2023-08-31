Выловили крупнейшего в истории Миссисипи аллигатора

ЯЗУ-СИТИ. КАЗИНФОРМ – По данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи группа охотников поймала крупнейшего в истории Миссисипи аллигатора.Четверо жителей штата — Дональд Вудс, Уилл Томас, Джои Кларк и Таннер Уайт — в субботу поймали самца аллигатора весом в 802,5 фунта (364 килограмма) и в длину 14 футов 3 дюйма (4,3 метра) в реке на западе Миссисипи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Таким образом охотники побили рекорд по длине добытого аллигатора. Этот монстр обошел своего предшественника, пойманного в 2017 году, более чем на 2 дюйма, сообщили в ведомстве. Тогда охотники поймали аллигатора длиной в 14 футов 0,75 дюйма и весом в 766,5 фунтов.

Схватка длилась долгих семь часов. Охотники подцепляли аллигатора по восемь или девять раз, и каждый раз он продолжал срываться. По словам Дональда Вудса, аллигатор сломал почти все их удилища и катушки, прежде чем они смогли его поймать и затащить на лодку, передает New York Post.

После поимки животного охотники подняли его с помощью вилочного погрузчика и сфотографировались на предприятии Red Antler Processing в городе Язу-Сити в дельте Миссисипи в зоне охоты на аллигаторов.

Сезон охоты на аллигаторов в Миссисипи открывается в последнюю пятницу августа каждого года. В 2023 году сезон завершится 4 сентября.