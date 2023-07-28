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    Вылетающих из Алматы пассажиров попросили заранее приезжать в аэропорт

    28 Июля 2023, 17:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Гостей и жителей Алматы попросили заблаговременно приезжать в аэропорт для регистрации на рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Air Astana».

    «До конца летнего сезона ожидается увеличение загруженности аэропорта Алматы из-за продолжающегося роста пассажиропотока. Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно, чтобы избежать задержек при регистрации и посадке на рейс», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Напомним, недавно алматинцы пожаловались на пробки со стороны улиц Северное кольцо, Гвардейской, Уйгурской, проспекта Рыскулова. Также один из жителей Алматы возмутился скоплением таксистов в районе Halyk Arena и предложил установить камеры «Сергек» и знаки, чтобы они не создавали большие пробки.

    Недавно сообщалось, что средний ремонт проспект Саина в западном направлении завершен и начинается ремонт восточной стороны проезжей части.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Туризм Транспорт Общество Аэропорт
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