Выкуп оружия у казахстанцев: названы лидирующие регионы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов назвал регионы, в которых приостановлена акция по выкупу оружия у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и областях Жетысу, Улытау в связи с освоением выделенных денежных средств, акция приостановлена», - сообщил Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

Как показал анализ, с 10 апреля наибольшее количество оружия сдано в Туркестанской (187 ед.), Жамбылской (134 ед.), Кызылординской (94 ед.), области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях (более 60 ед.).

«Порядок добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения производится в соответствии с Правилами, утвержденными приказом министра внутренних дел от 27 марта 2015 года № 266», - напомнил спикер.

С 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.