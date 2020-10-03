Выиграли все, в первую очередь, страна - Бауыржан Байбек о праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек проголосовал на праймериз, передает МИА «Казинформ».

«Проголосовал на праймериз. Решил сделать это лично на избирательном участке, чтобы заодно проверить качество организации процесса голосования.

Как вы знаете, по поручению Лидера партии Н.А. Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны внутрипартийные выборы «Nur Otan» проходят в общереспубликанском масштабе, являясь одним из завершающих этапов инициированной Елбасы «перезагрузки» партии.

Сегодня люди хотят более активно участвовать в жизни нашего общества. Есть запрос на изменения, на новые лица и новые идеи. И партия «Nur Otan», будучи ведущей политической силой страны, дала своевременный ответ на этот запрос.

Несмотря на первоначальный скепсис, сегодня можно с уверенностью констатировать: праймериз состоялись!», - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

По его информации, публичный внутрипартийный отбор, как политическое новшество для нашей страны, вызвал широкий интерес со стороны населения. Более 10 тысяч участников провели свыше 60 тысяч встреч и дебатов, охватив напрямую 1,4 млн. человек.

В рамках концепции «Слышащего государства» Президента страны К.К. Токаева собрано 20 тысяч предложений к опубликованным проектам 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. ТОП-5 волнующих людей тем – это доступность жилья, ремонт дорог, социальная поддержка, а также повышение уровня здравоохранения и образования. Все озвученные вопросы, как поручил Елбасы, партия возьмет «на карандаш».

Для участия в электронном голосовании в системе «Праймериз» авторизовалось порядка 730 тысяч членов партии. На данный момент проголосовало уже более 600 тысяч человек, в том числе традиционным способом (посредством бумажных бюллетеней).

«Предвидя огромный ажиотаж, мы по рекомендации специалистов заранее разделили этап голосования на три дня. Несмотря на это, в первый день не обошлось без технических сложностей, которые были оперативно устранены. Также по просьбам кандидатов принято решение продлить голосование еще на сутки (до 14:00 4 октября). Считаю это справедливым.

Ключевым вопросом для Центрального аппарата было поручение Лидера партии об организации праймериз честно, прозрачно и в равных для всех участников условиях. Хочу поблагодарить членов Комитета и комиссий партийного контроля на местах, которые, невзирая на лица, оперативно реагируют на нарушения, принимая принципиальные организационные меры, вплоть до снятия кандидатов с голосования.

Пользуясь возможностью, также обращаюсь ко всем участникам праймериз. Конечно, у каждого свои ожидания. Кто-то будет праздновать победу, кто-то на данном этапе не сможет достичь своей цели. Но, в целом, здесь нет победивших и проигравших. Выиграли все. В первую очередь, страна. Проведя в правящей партии открытые внутрипартийные выборы, мы вместе с вами заложили основу новой политической культуры. На долгие годы вперёд. В этом и проявляется лидерство партии «Nur Otan».

Желаю всем кандидатам успехов. Результаты голосования будут опубликованы оргкомитетом 6 октября», - резюмировал Бауыржан Байбек.



