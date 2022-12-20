Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Выходной день объявили в Аргентине в честь победы футбольной сборной на чемпионате мира

    20 Декабря 2022, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аргентина встречает своих героев. Национальная сборная, обыгравшая в воскресенье Францию, вернулась во вторник с чемпионата мира по футболу в Катаре с золотом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Самолет государственной авиакомпании приземлился в Буэнос-Айресе рано утром во вторник. В аэропорту уже собрались ликующие фанаты. Но основное чествование было запланировано на вторую половину дня у Обелиска в центре аргентинской столицы, где граждане страны традиционно отмечают все самые важные события. Правительство Аргентины объявило вторник нерабочим днем, чтобы все желающие смогли принять в этом участие.

    Новоиспеченные чемпионы мира во главе с легендарным Лео Мессии отправились к Обелиску из центра Аргентинской футбольной ассоциации в столичном пригороде Эсейса, рядом с аэропортом. Альбиселесте выиграли свой третий титул чемпионов мира. В последний раз им это удалось в 1986 году в Мексике.

    Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.

    Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

    Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

    Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

    Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022. Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.


    ФОТО: «ЧЕМПИОНАТ»
    Спорт Мировые новости Футбол Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турнир имени Ильи Ильина пройдет в Астане
    Возвратившуюся из Катара сборную французы с благодарностью встретили бурными овациями
    Дональду Трампу может грозить четыре уголовных обвинения
    Мировое потребление угля достигнет рекордно высокого уровня по итогам 2022 года - МЭА
    Популярное
    1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
    2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
    3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
    4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
    5 Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
    Новости партнеров