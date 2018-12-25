Выходите к людям и объясняйте - Бакытжан Сагинтаев о росте цен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев заявил, что цены на социально-значимые продовольственные товары должны быть снижены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на заседании Правительства РК, министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что акиматы не справляются с удержанием цен на продовольствие.

«Ранее отмечалось, что акиматом созданы комиссии для оперативного реагирования на рост цен. Однако данные рычаги ими не используются. Например, по сахару превышения отмечены в 10 регионах, в восьми регионах проведены комиссии, в двух - не проведены. По капусте превышение пороговых значений отмечается в 11 регионах, из них лишь в трех регионах провели соответствующие комиссии. Если по сахару имеются объективные причины (цены на него растут под влиянием общемировых тенденций на рынке сахара), то по капусте все выглядит иначе. Причины, которые озвучены акиматом, вытекают из их слабой координации», - проинформировал министр.

Между тем, он напомнил, что акиматам необходимо своевременно установить пороговые значения на следующий год, чтобы продолжить мониторинг и эффективное принятие необходимых мер.

«Однако ни один акимат пороговые значения не утвердил, что может негативно отразиться на своевременном реагировании на повышение цен на социально-значимые продовольственные товары в первом квартале 2019 года. Учитывая ежегодную тенденцию роста цен в декабре, а также существующие риски превышения пороговых цен на другие товары социального характера, акиматам необходимо взять на особый контроль вопросы деятельности комиссии принимаемых на них решений», - сказал министр.

В свою очередь, глава Правительства назвал необоснованным рост цен на продукты, за исключением сахара и капусты.

«Рост цен на остальные продукты - необоснованный. Вы сами говорили, что у вас в стабфондах есть достаточно продуктов. Почему рост идет? Нет контроля с вашей стороны. Огурцы, помидоры - сейчас на все цены уже подскочили. Никто на это не обращает внимания. Пожалуйста, возьмите на контроль», - потребовал Премьер-министр.

Бакытжан Сагинтаев еще раз напомнил, что поручения Президента РК о снижении цен на социально-значимые товары, необходимо выполнять.

«Население должно почувствовать. Поэтому с 1 января 2019 года все поставщики услуг должны четко следовать утвержденным пониженным тарифам. При этом их образование должно быть максимально прозрачным и понятным населению. Если вы собираетесь поднимать тарифы, то выходите к людям и объясняйте причины, пусть люди поймут. Нужно все это проводить максимально прозрачно, публично. Это задание Главы государства», - заключил Премьер-министр.