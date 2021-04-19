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      Северо-Казахстанская область

    Выход реки Есиль в пойму ожидают в СКО

    19 Апреля 2021, 16:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за возможного выхода реки Есиль в пойму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», у села Покровки Есильского района уровень приближается к критической отметке. В 8 часов утра он уже составлял 907 см. При этом критическим считается высота в 950 см. При таких значениях вода выходит в пойму.

    В гидрометеорологической службе отметили, что вода продолжает прибывать. Превышение критической отметки возможно уже в ближайшие часы.

    Ранее в филиале сообщали, что вода на реке Есиль продолжается подниматься вниз по течению от города Сергеевки. Выше – уровень воды снижается.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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