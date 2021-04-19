Выход реки Есиль в пойму ожидают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за возможного выхода реки Есиль в пойму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», у села Покровки Есильского района уровень приближается к критической отметке. В 8 часов утра он уже составлял 907 см. При этом критическим считается высота в 950 см. При таких значениях вода выходит в пойму.

В гидрометеорологической службе отметили, что вода продолжает прибывать. Превышение критической отметки возможно уже в ближайшие часы.

Ранее в филиале сообщали, что вода на реке Есиль продолжается подниматься вниз по течению от города Сергеевки. Выше – уровень воды снижается.